Кадыров: Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что в развитии региона можно было достичь более ощутимых успехов, если бы из федерального бюджета выделили больше средств и не мешали. Он также добавил, что в прошлом году правительство России сократило федеральную целевую программу в республике, выделив 75 миллиардов рублей вместо 130.

"Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по нам необходимые средства выделили - мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали", - цитирует Кадырова "Интерфакс". По словам Кадырова, властям Чечни много мешали, "все смотрели через бинокль", критиковали его за то, что он "вчерашний воин с автоматом", носит бороду,плохо говорит по-русски. Однако им "очень сильно помогало доверие" президента, заявил Кадыров.

Согласно официальным данным, начиная с 2001 года, только из федерального бюджета Чечне было выделено около 500 миллиардов рублей.

В сентябре 2017 года Кадыров заявил, что руководство России должно увеличить дотации республике, которые и так составляют 80 процентов бюджета региона. Он объяснил это ростом рождаемости в Чечне. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" Кадырова. Ранее сам глава Чечни, отвечая на вопрос, откуда у него деньги, заявлял, что их ему "дает Аллах".

В 2019 году Чечня вновь войдёт список крупнейших получателей дотаций - республике выделят более 30 миллиардов рублей.