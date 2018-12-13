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Фильм "В поисках Пуругвая" Марии Павловой награжден на Артдокфесте

Вручение Марии Павловой премии "Артдокфеста"

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Документальный фильм "В поисках Пуругвая" Марии Павловой, снятый для проекта Радио Свобода "Признаки жизни", награжден на Артдокфесте. Он получил один из трех призов "Артдоксети", конкурса онлайн-фильмов.

Лента рассказывает о путешествии двух братьев-болельщиков в Самару на матч сборной России на чемпионате мира по футболу этим летом.​

Мария Павлова
Мария Павлова
  • Павлова родилась на Сахалине, училась во ВГИКе и Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Ее работы "Цель", "Дорогой дядя Вова", "Здесь и сейчас", получали признание на различных кинофестивалях.

Выступая на церемонии вручения премии "Артдокфеста", Павлова подчеркнула роль, которую сыграл в монтаже фильма "В поисках Пуругвая" режиссер Александр Расторгуев.

  • Расторгуев, один из самых известных российских документалистов, погиб в конце июля во время расследовательской поездки в Центральноафриканскую республику вместе с Орханом Джемалем и Кириллом Радченко.
  • Посмертно Расторгуеву была присуждена премия неигрового кино "Лавровая ветвь" – "за вклад в кинолетопись". На "Артдокфесте" состоялась ретроспектива работ Расторгуева. Фильм "Белая мама" Зоси Родкевич и Евгении Останиной, продюсером которого был Расторгуев, получил премию "Артдокфеста".
  • В 2017-2018 годах Расторгуев работал в документальном проекте Радио Свобода "Признаки жизни", сняв, в частности, сериал о предвыборной кампании "Выбирая Россию".

Фестиваль документального кино "Артдокфест" проходил всю минувшую неделю. В общей сложности зрителям были представлены около 200 работ режиссеров из разных стран. Конкурсная программа, в отличие от практики предыдущих лет, была показана в этом году не в России, а в Латвии, в рамках Рижского международного кинофестиваля. По заявлению президента фестиваля режиссёра Виталия Манского, смена главной площадки с Москвы на Ригу произошла "в силу огромного давления цензуры и сложностей внешней политики России".

В Москве состоялся специальный показ фильмов проекта документального кино Радио Свобода "Признаки жизни": фильм Сергея Хазова-Кассиа "Тыл", лента "Последний день" Андрея Киселева и Тани Вихревой и картина "Люся в стране чудес" Андрея Киселева. В разных программах фестиваля были представлены еще несколько работ Радио Свобода – в частности, полная версия фильма "Детство, лето и война" Александра Расторгуева, "Последний матч" Антуана Каттина и другие.

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