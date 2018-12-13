Фильм "В поисках Пуругвая" Марии Павловой награжден на Артдокфесте

Документальный фильм "В поисках Пуругвая" Марии Павловой, снятый для проекта Радио Свобода "Признаки жизни", награжден на Артдокфесте. Он получил один из трех призов "Артдоксети", конкурса онлайн-фильмов.

Лента рассказывает о путешествии двух братьев-болельщиков в Самару на матч сборной России на чемпионате мира по футболу этим летом.​

Павлова родилась на Сахалине, училась во ВГИКе и Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Ее работы "Цель", "Дорогой дядя Вова", "Здесь и сейчас", получали признание на различных кинофестивалях.

Выступая на церемонии вручения премии "Артдокфеста", Павлова подчеркнула роль, которую сыграл в монтаже фильма "В поисках Пуругвая" режиссер Александр Расторгуев.

Расторгуев, один из самых известных российских документалистов, погиб в конце июля во время расследовательской поездки в Центральноафриканскую республику вместе с Орханом Джемалем и Кириллом Радченко.

Посмертно Расторгуеву была присуждена премия неигрового кино "Лавровая ветвь" – "за вклад в кинолетопись". На "Артдокфесте" состоялась ретроспектива работ Расторгуева. Фильм "Белая мама" Зоси Родкевич и Евгении Останиной, продюсером которого был Расторгуев, получил премию "Артдокфеста".

В 2017-2018 годах Расторгуев работал в документальном проекте Радио Свобода "Признаки жизни", сняв, в частности, сериал о предвыборной кампании "Выбирая Россию".

Фестиваль документального кино "Артдокфест" проходил всю минувшую неделю. В общей сложности зрителям были представлены около 200 работ режиссеров из разных стран. Конкурсная программа, в отличие от практики предыдущих лет, была показана в этом году не в России, а в Латвии, в рамках Рижского международного кинофестиваля. По заявлению президента фестиваля режиссёра Виталия Манского, смена главной площадки с Москвы на Ригу произошла "в силу огромного давления цензуры и сложностей внешней политики России".

В Москве состоялся специальный показ фильмов проекта документального кино Радио Свобода "Признаки жизни": фильм Сергея Хазова-Кассиа "Тыл", лента "Последний день" Андрея Киселева и Тани Вихревой и картина "Люся в стране чудес" Андрея Киселева. В разных программах фестиваля были представлены еще несколько работ Радио Свобода – в частности, полная версия фильма "Детство, лето и война" Александра Расторгуева, "Последний матч" Антуана Каттина и другие.