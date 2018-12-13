В Конго перед выборами сгорели тысячи машин для голосования

В Демократической республике Конго в преддверии президентских выборов сгорели несколько тысяч машин для голосования.

Как сообщает Би-би-си, пожар на складе избирательной комиссии вспыхнул в ночь на четверг. Сообщается, что сгорели избирательные урны и около семи тысяч машин для голосования. Эти устройства редко используются на выборах в Африке. Оппозиция в Конго опасается, что власти могут их использовать для фальсификации результатов голосования. Причины пожара пока не известны.

Конго 17 лет правит президент Жозеф Кабила. Выборы 23 декабря должны определить его преемника. Сам президент поддерживает кандидатуру бывшего министра внутренних дел. Его соперники - лидер оппозиции и крупный бизнесмен. Предвыборная кампания сопровождается насилием, в столкновениях, как сообщается, погибли несколько сторонников оппозиции.

Агентство Bloomberg недавно опубликовало расследование о расширении влияния России в Африке, в том числе посредством структур бизнесмена Евгения Пригожина. Как утверждается в расследовании, Россия стремится распространить свое влияние и на Демократическую Республику Конго. Утверждается, что в Москве поддерживают кандидата – протеже действующего президента. Москва заинтересована в поставках в Конго оружия и разработке месторождений полезных ископаемых.

Демократическая республика Конго - государство в Центральной Африке, одна из крупнейших стран континента, имеющая множество природных ресурсов. С 1960 года, когда страна получила независимость от Бельгии, в ней ни разу не менялась власть путём свободных выборов. Долгие годы времена правления диктатора Мобуту Сесе Секо страна называлась Заир.