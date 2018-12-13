ЕСПЧ не принял иски жителей Цхинвали по конфликту 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не станет рассматривать два из трёх исков жителей самопровозглашённой республики Южная Осетия к Грузии по событиям августа 2008 года. Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ.

Заявители, в частности, жаловались на нарушение права на жизнь, права свободу и безопасность, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека.

В ЕСПЧ признали, что заявители испытывали значительные неудобства. В частности, истцы жаловались на угрозы со стороны грузинских солдат и разрушения жилищ. Однако суд счёл представленные свидетельства недостаточными.

По третьему иску решение пока не приняли. Он подан российскими гражданами, проживающими в августе 2008 года в Цхинвали. В документе, в частности, говорится о том, что квартире был причинён значительный ущерб. ЕСПЧ уведомил об этом иске власти Грузии.

В августе 2008 года российские войска вошли вглубь Грузии после начавшихся боевых действий в сепаратистском регионе Южная Осетия. Военные действия продолжались пять дней. В результате Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения.

Вскоре после окончания военных действий Грузия подала заявку в ЕСПЧ. В ней, в частности, утверждалось, что российские военные и контролируемые ими сепаратистские силы осуществляли неизбирательные и непропорциональные нападения на гражданских лиц и их имущество в разных частях страны, включая Южную Осетию и Абхазию. Россия опровергает эти утверждения.

После войны Москва признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, но почти все страны мира признают эти две территории в составе Грузии и поддерживают ее территориальную целостность.