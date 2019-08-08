4 Но вернёмся на 11 лет назад. После начала конфликта в Цхинвали на помощь южно-осетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Танки с тысячами российских солдат 8 августа вошли на территорию Южной Осетии через Рокский тоннель. В результате грузинские войска были полностью выбиты из Цхинвали к 11 августа. По версии многих исследователей той войны, на самом деле Россия готовилась к вторжению еще до первых обстрелов Цхинвали с грузинской стороны.