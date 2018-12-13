Навальный получил повестку о трех административных делах

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил повестку о том, что завтра на него составят три новых административных протокола. По словам оппозиционера, его обвиняют в неудалении из интернета "порочащих сведений".

Навальный написал у себя в блоге, что речь идет о требованиях миллиардера Алишера Усманова и фонда Соцгоспроект удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", а также требовании бизнесмена Сергея Михайлова удалить из фильма "Чайка" фрагмент о предположительно подаренных ему Путиным часах.

Оппозиционер считает, что за административной ответственностью может последовать уголовная, и что ему может грозить лишение свободы.