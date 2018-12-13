Навальный получил повестку о трех административных делах

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил повестку о том, что завтра на него составят три новых административных протокола. По словам оппозиционера, его обвиняют в неудалении из интернета "порочащих сведений".
Навальный написал у себя в блоге, что речь идет о требованиях миллиардера Алишера Усманова и фонда Соцгоспроект удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", а также требовании бизнесмена Сергея Михайлова удалить из фильма "Чайка" фрагмент о предположительно подаренных ему Путиным часах.
Оппозиционер считает, что за административной ответственностью может последовать уголовная, и что ему может грозить лишение свободы.
- В начале октября 2017 года Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его основателю Алексею Навальному. Суд обязал Навального в течение недели удалить материал под заголовком "Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе солнцевской ОПГ", который был опубликован в августе на сайте Навального, и дать опровержение. Кроме того, суд постановил взыскать с оппозиционера судебные расходы истца в размере 17 тысяч рублей.
- Летом 2016 года Михайлов воспользовался законом о так называемом праве на забвение. Поисковые системы Google и "Яндекс" ограничили выдачу результатов по запросам о его причастности к организованной преступности.
- В мае 2017 года Алишер Усманов подал иск о защите чести и достоинства против основателя Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Тогда политик обвинил миллиардера в создании схемы для незаконной передачи земельного участка на Рублевке премьер-министру Дмитрию Медведеву. Усманов назвал ложью это утверждение.
- Суд первой инстанции постановил запретить публикацию фильма Навального в интернете. Но в августе 2017 года Мосгорсуд смягчил это решение – Навального обязали вырезать только фрагменты видео. Решение суда Фонд борьбы с коррупцией исполнил, фрагмент фильма об Усманове с его сайта удалили в октябре 2017 года.
- "Соцгоспроект" подал в суд на Навального и ФБК 4 августа. Фонд попросил суд обязать оппозиционера удалить фрагменты фильма-расследования, в которых говорится, что участок и дом стоимостью в 5 миллиардов рублей, которые бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал связанному с Медведевым "Соцгоспроекту", являются взяткой.
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