Украинская православная церковь может получить автокефалию 6 января

Единая Украинская православная церковь, которая, как ожидается, будет создана на соборе архиеереев в Киеве 15 декабря, получит от Константинопольского патриархата томос - документ об автокефалии, то есть церковной независимости - 6 января 2019 года, в канун православного праздника Рождества.

Об этом заявил представитель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Евстратий Зоря. По его словам, новоизбранный предстоятель единой украинской церкви приедет за томосом в Стамбул, где находится резиденция Константинопольского (Вселенского) патриарха Варфоломея.

Спор Константинопольского и Московского патриархатов

Вопрос о предоставлении украинской церкви автокефалии вызвал конфликт между Константинопольским патриархатом и Русской православной церковью. 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной церкви, отменив решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Синод РПЦ постановил прервать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Тот не стал отвечать зеркально, однако патриарх Варфоломей и другие иерархи выступили с рядом жёстких заявлений в адрес РПЦ.

Суть разногласий в том, что РПЦ считает единственной канонической церковью на территории Украины Украинскую православную церковь (Московского патриархата), предстоятель которой утверждается в Москве. Эта церковь официально заявляет, что ей не нужна автокефалия, и её руководство отказывается участвовать в объединительном соборе.

Кто примет участие в соборе

В четверг стало известно, что не менее 56 архиереев УПЦ (МП) отправили обратно патриарху Варфоломею письма с приглашениями на собор. Всего в церкви 96 епископов. Как пишут украинские СМИ, какое-то их число - от 3 до 12 - вопреки позиции Синода, решили принять участие в объединительном соборе.

Кроме того, в нём будут участвовать около 40 епископов Украинской православной церкви Киевского патриархата и 12 епископов Украинской автокефальной православной церкви (эти организации в РПЦ считают раскольничьими). Главная задача собора - избрать предстоятеля, который будет иметь ранг митрополита. Кто в числе кандидатов - пока не ясно. Одним из возможных кандидатов называли главу Украинской православной церкви Киевского патриархата 89-летнего Филарета. Однако в последнее время появились сообщения, что Филарет может отказаться от выдвижения своей кандидатуры.

​Экзархи в Андреевской церкви

В Андреевской церкви в Киеве в четверг состоялась первая архиерейская литургия в недавно восстановленной ставропигии (представительстве – РС) Вселенского патриархата в украинской столице. Богослужение возглавили экзархи Константинопольского патриархата митрополит Эммануил Галльский и епископ Эдмонтонский Иларион.​

На литургии присутствовали более полусотни человек. В их числе – делегация от Вселенского патриарха, журналисты, советник украинского президента по вопросам религии Ростислав Павленко и министр культуры Украины Евгений Нищук.

Именно митрополит Эммануил Галльский, проводивший богослужение, 15 декабря возглавит объединительный собор, который состоится в стенах киевской Святой Софии.

18 октября решением Верховной Рады Андреевскую церковь передали в постоянное пользование Вселенскому патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. При этом церковь осталась в государственной собственности как часть Национального заповедника "София Киевская".