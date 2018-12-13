Евросоюз перед зимой выделит 4 миллиона евро жителям Донбасса

Евросоюз выделит 4 миллиона евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, заявил представитель Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидес. С 2014 года ЕС уже выплатил Украине 112 миллионов евро гуманитарной помощи.

Дополнительные средства будут направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, которые живут в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей. В частности, жителям Донбасса перед наступающей зимой предоставят обогреватели. В рамках гуманитарной помощи ЕС также оказывает поддержку в сфере здравоохранения и способствует разминированию территорий на востоке Украины, заявил еврокомиссар Стилианидес.

В Брюсселе оценивают, что более четырёх миллионов жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной поддержке. Эта ситуация вызвана продолжающимся военным конфликтом. Но сложности гражданского населения также обусловлены такими мерами, как приостановление выплат пенсий на неподконтрольных Украине территориях, считают в Еврокомиссии. В связи с этим в ЕС выразили надежду на скорейшее выполнение положений Минских договоренностей.

Военный конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Из-за военных действий до сих пор погибли не менее десяти тысяч человек.