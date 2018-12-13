Правительство Украины готовит санкции против ряда компаний из РФ

Правительство Украины подготовило список санкций в отношении ряда российских компаний из-за конфликта в Донбассе и аннексии Крыма. Перечень внёс на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны премьер-министр Владимир Гройсман.

Санкции предложено ввести сроком на три года. Список юридических лиц, которые попадут в чёрный список, не оглашается – он находится под грифом "для служебного пользования". Совет национальной безопасности и обороны утвердит этот перечень в течение месяца.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права и ввели в отношении Кремля санкции. Москва заявляет о "восстановлении исторической справедливости".

Позднее начался конфликт в Донбассе. Украина и западные страны обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. В Москве утверждают, что армия России ни в какой форме не участвует в конфликте.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка. Российский суд арестовал их на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы. Конфликт в Керченском проливе осудили многие государства.