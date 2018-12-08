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Дороги к свободе

Украина: военное положение. Эфир в 17:05

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Как меняется ситуация после решения в введении военного положения в стране?

Какими будут последствия введения военного положения в Украине? Почему решение о его введении привело к дискуссии между президентом и парламентариями? Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Тетеруком и политологом, профессором Киево-Могилянской академии Алексеем Гаранем. Эфир в 17:05

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