Украина: военное положение. Эфир в 17:05

Какими будут последствия введения военного положения в Украине? Почему решение о его введении привело к дискуссии между президентом и парламентариями? Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Тетеруком и политологом, профессором Киево-Могилянской академии Алексеем Гаранем. Эфир в 17:05