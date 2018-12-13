Житель Калининградской области заявил об избиении полицейскими

30-летний житель города Светлый заявил об избиении в отделе полиции. Об этом сообщает "Новый Калининград" со ссылкой на региональную Общественной наблюдательную комиссию (ОНК).

Предполагаемый инцидент произошел 3 декабря. По словам пострадавшего, он был доставлен в нетрезвом состоянии в полицейский участок, где ему нанесли побои. Вместе с матерью он обратился в медицинское учреждение, где у него зафиксировали гематомы, а также подал жалобу в ОНК.

Члены ОНК ознакомились с документами, однако не смогли получить доступ к видеозаписям из полицейского участка. Во вторник сотрудники ОНК направили свое заключение в полицию.

В местном управлении МВД подтверждают задержание упомянутого мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако настаивают, что травмы он получил уже после того, как покинул участок. Сейчас материалы дела рассматривают следственные органы.