Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Полиция застрелила подозреваемого в нападении на ярмарку в Страсбурге

Подозреваемый в совершении нападения на рождественскую ярмарку Шериф Шекат

Полиция Франции застрелила подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Страсбурге. Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает агентство Reuters.

В четверг вечером правоохранительные органы провели очередную операцию в районе Нодорф – там до нападения жил Шериф Шекат, который 11 декабря открыл огонь по посетителям ярмарки в центре Страсбурга. Погибли три человека, 13 получили ранения. Власти Франции назвали нападение терактом.

По данным полиции, нападение совершил 29-летний уроженец Страсбурга Шекат Шариф. Он 27 раз привлекался к ответственности не только во Франции, но также в Германии и Швейцарии. Нападавший несколько лет назад отбывал тюремный срок за кражу на территории ФРГ. Его депортировали во Францию в 2017 году.

Во Франции сохраняются повышенные меры безопасности, введённые в 2015 году после террористического нападения в Париже. За последние три года во Франции произошло несколько терактов, жертвами которых стали более 200 человек.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG