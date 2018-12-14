Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" займется кибербезопасностью

Вышедший в августе на свободу основатель хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, создает компанию, которая будет заниматься информационной безопасностью. Об этом он рассказал РБК. Он также не исключил, что будет использоваться бренд "Шалтай-Болтай" и "Анонимного интернационала".



Аникеев будет совладельцем компании. Имена своих партнёров и объем инвестиций он назвать отказался. По словам Аникеева, новая компания будет защищать от взломов на нескольких уровнях, от советов в области личной безопасности, до создания решений под ключ. Собственное программное обеспечение выпускать не планируется — это слишком дорого. Аникеев рассказал, что хочет адаптировать существующие на рынке решения "с учетом определенного знания того, как работают хакеры".

В июле прошлого года Аникеева приговорили к двум годам лишения свободы. По версии следствия, группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для последующей продажи данных в интернете. Среди возможных потерпевших от действий хакеров называли пресс-секретаря главы правительства России Наталью Тимакову. В августе 2018 года Аникеев досрочно вышел на свободу.

Это не первый случай в России, когда хакеры переходят на сторону закона. В 2013 году суд в Москве приговорил Дмитрия Артимовича к 2,5 годам тюрьмы за участие в DDoS-атаке сайта авиакомпании "Аэрофлот", а в 2018 году он издал обучающее пособие по обеспечению безопасности интернет-платежей.



Участники рынка в сфере кибербезопасности скептически относятся к переходу хакеров в компании. Так руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников в беседе с РБК отметил, что этот бизнес строится на доверии, "репутация в нем имеет критически важное значение". Руководитель отдела расследований киберпреступлений Group-IB Сергей Лупанин считает, что бывших хакеров не бывает.