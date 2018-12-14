Обвиняемого в госизмене 75-летнего учёного следователь лишил свиданий

Следователь запретил свидания обвиняемому в госизмене ученому Виктору Кудрявцеву вскоре после его отказа от сделки со следствием – признание вины и показания на ученика и коллегу в обмен на домашний арест. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат "Команды 29", представляющий интересы Кудрявцева.

Следствие продолжает оказывать давление на Кудрявцева. "В ход идут самые грубые и циничные методы", заявил адвокат. Защита планирует в ближайшее время оспорить запрет на свидания для находящегося под стражей учёного.

Ранее о давлении на отца со стороны следствия заявил сын ученого - Ярослав Кудрявцев.

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому институту гидродинамики. Своей вины ученый не признает. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.

Кроме того, адвокаты считают, что учёный содержится под арестом незаконно: у Кудрявцева диабет, гипертония, также он перенес инфаркт. Защита опасается, что в условиях СИЗО он может не дожить до суда.

Петицию с требованием выпустить Виктора Кудрявцева из следственного изолятора подписали свыше 110 тысяч человек. Обращение передано вв администрацию президента, ФСБ России и председателю Верховного суда.