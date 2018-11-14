Сын обвиняемого в госизмене ученого заявил о давлении следствия

Следствие оказывает давление на обвиняемого в госизмене 75-летнего Виктора Кудрявцева — ученого Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Об этом заявил его сын Ярослав Кудрявцев, сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию "Команда 29".

Как утверждается, обвиняемому предложили перевод под домашний арест в обмен на признательные показания. Из-за плохого здоровья Виктор Кудрявцев может не дожить до суда, и сделка со следствием стала бы для него единственным шансом увидеть семью, полагает его сын. Из этого он делает вывод о том, что у обвинителей нет доказательств.

Правозащитники передали в Администрацию президента России, Федеральную службу безопасности и председателю Верховного суда подписи с требованием освободить Виктора Кудрявцева. Об этом рассказал адвокат ученого Иван Павлов — руководитель "Команды 29". Ранее с аналогичной просьбой к президенту России Владимиру Путину обратился Санкт-Петербургский союз ученых.

Ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Виктора Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Ученый не признает вины. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.