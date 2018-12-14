Патриарх Кирилл пожаловался Франциску и в ООН на давление на УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения папе римскому Франциску, главам мировых церквей и руководителям международных организаций, а также лидерам ряда стран в связи с давлением со стороны украинских властей на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - говорится в обращении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Патриархии.

Поводом для усиления давления на верующих и священнослужителей послужил, по его мнению, их отказ участвовать в объединительном соборе, в результате которого должна быть образована Украинская церковь, не зависимая от Московского патриархата. В этой связи патриарх Кирилл напомнил об обысках и задержаниях представителей УПЦ, проводимых Службой безопасности Украины, а также о вызовах священников на "беседы".

Кризис вокруг церкви на Украине разгорелся после того, как 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной церкви, отменив решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Синод РПЦ постановил прервать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

РПЦ считает единственной канонической церковью на территории Украины Украинскую православную церковь (Московского патриархата), предстоятель которой утверждается в Москве. Эта церковь официально заявляет, что ей не нужна автокефалия, и её руководство отказывается участвовать в объединительном соборе, который назначен на 15 декабря.

Накануне стало известно, что не менее 56 архиереев УПЦ (МП) отправили обратно патриарху Варфоломею письма с приглашениями на собор. Всего в церкви 96 епископов. Кроме того, в нём будут участвовать около 40 епископов Украинской православной церкви Киевского патриархата и 12 епископов Украинской автокефальной православной церкви (эти организации в РПЦ считают раскольничьими). Главная задача собора - избрать предстоятеля.