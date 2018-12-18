Обида Путина. Андрей Мальгин – о тотальной опасности

Европейская комиссия в начале декабря обвинила Россию в том, что эта страна стала основным источником дезинформации для европейских стран во время проведения выборов и референдумов. Заместитель главы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил в связи с этим: "Нужно объединить силы для защиты нашей демократии от дезинформации". И в самом деле, в июле 2017 года было объявлено, что российские спецслужбы пытались влиять на ход президентских выборов во Франции. Мало того, что для этого использовались фальшивые аккаунты в соцсетях, так еще и были взломаны компьютеры в предвыборном штабе Эммануэля Макрона. В конце того же года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью фейковых новостей и разнообразных кибератак, а британский парламент запросил у сети Facebook данные о возможном влиянии России на референдум по Брекзиту, а также на досрочные парламентские выборы. В октябре 2018 года британское правительство заявило о том, что располагает убедительными доказательствами вмешательства России в демократические процедуры и в связи с этим намерено в ближайшие пять лет потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов на противостояние этой деятельности.

Схожие обвинения прозвучали из Македонии, где Россия пыталась, по заявлениям политиков из Скопье, влиять на ход референдума по переименованию страны, а также на процессы вступления в ЕС и НАТО. Одновременно из Греции высланы российские дипломаты, пытавшиеся разжигать протесты против соглашения между Грецией и Македонией.

О Соединенных Штатах и говорить не приходится: регулярно публикуются разоблачения деятельности российских агентов в соцсетях, которая направлена на обострение внутриполитической обстановки и на формирование общественного мнения в преддверии и в ходе выборов. Высказывается мнение, что грандиозные сливы в WikiLeaks, существенно повлиявшие на ход президентской кампании 2016 года, были осуществлены российскими спецслужбами. Похоже, вредоносная деятельность России в киберпространстве распространилась по всему земному шару. Работа ведется круглосуточно и с упорством, достойным лучшего применения. Задействованы значительные силы, и, по всей видимости, на это тратятся крупные бюджеты.

Зачем Путин это все делает? Чего он хочет добиться? Когда Советский Союз опутывал мир сетью своей агентуры и щедро финансировал "братские коммунистические партии" и особенно их прессу, цель, казалось бы, была ясна: всемирное распространение коммунистической идеологии. Есть ли у Путина такая идеология, которой он хотел бы увлекать широкие народные массы Запада? Очевидно же, что нет. Тогда зачем это всё?

Тотальная дезинформация, исходящая из России и распространяемая по всему миру, представляет опасность

Путиным движет обида. То есть это личное. Он не столько продвигает свои интересы за границей, сколько банально мстит. Он уверил себя, что стал мишенью для коллективного Запада, что Запад желает не просто ослабить Россию, но уничтожить путинский режим, то есть совершить в России переворот. Эта идея стала путинской паранойей: коллективный Запад вездесущ и коварен, не жалеет денег для поддержки оппозиции, массовых выступлений, "некоммерческих организаций", которые, маскируясь разными способами, образуют сеть вражеских агентов. Запад-де компрометирует российскую власть, подбрасывая материал для так называемых антикоррупционных расследований. Запад радикализирует молодежь, даже школьников, выводя их на улицы. Запад не дает проводить выборы в России так, как это планируется. И так далее, и тому подобное.

Путин не раз говорил прямо: если им можно, то почему нам нельзя? А это значит, что все усилия Путина по дестабилизации Запада – прежде всего зеркальное отражение того, что, по его мнению, делает Запад в отношении России. Важно уточнить: это не зеркальный ответ на действия Запада, это ответ на те представления о действиях Запада, которые сложились в голове Путина. Не только Путина, разумеется, я говорю скорее о некоем "коллективном Путине". Потому что, если бы коллективный Путин не разделял в полной мере паранойи и фобии Путина, так сказать, индивидуального, этот индивидуальный Путин давно бы уже сидел в дурке, а не в Кремле. Паранойя Путина давно уже и не без успеха ретранслируется государственными средствами пропаганды, и образ России как осажденной крепости плотно занял свое место в головах миллионов россиян и уж точно в головах политиков и чиновников из ближайшего окружения новоявленного царька.

Мы говорим не о внутренней пропаганде, а о пропаганде внешней. Внутренняя эффективна, а внешняя? Одни говорят: совершенно неэффективна, это деньги, выброшенные на ветер. Даже самые большие энтузиасты идеи российского вмешательства в выборы заканчивают так: "На исход выборов это всё не повлияло". Есть, впрочем, и другая точка зрения. При этом указывают обычно на рост антимигрантских настроений, подогреваемый российскими троллями и телевещателями, а также на растущие в разных странах Европы сепаратистские, антиеэсовские движения. Тотальная дезинформация, исходящая из России и распространяемая по всему миру, представляет опасность. Реальная это опасность или потенциальная – это уже детали. Ее цель – разрушение, а не созидание. Так к ней и надо относиться.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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