Навальный сообщил, что на него не стали составлять протоколы

Московская полиция в пятницу не стала составлять на оппозиционера Алексея Навального административные протоколы, о которых он сообщил накануне. Сегодня основатель Фонда борьбы с коррупцией написал у себя в Твиттере, что в отделении ему сказали: "Мы передумали, потом составим. Уходите скорее".

Накануне Навальный сообщил, что его собираются обвинить в неудалении из интернета "порочащих сведений". Речь идет о требованиях миллиардера Алишера Усманова и фонда "Соцгоспроект" удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", а также требовании бизнесмена Сергея Михайлова удалить из фильма "Чайка" фрагмент о якобы подаренных ему Путиным часах.

Оппозиционер предположил, что за составлением административных протоколов может последовать арест.