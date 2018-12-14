Пилотируемый аппарат Virgin Galactic впервые вышел в космос

В ночь на пятницу разработанный компанией Virgin Galactic космический аппарат SpaceShipTwo с двумя пилотами на борту установил новый мировой рекорд, поднявшись на высоту более 82 километров. Он двигался втрое быстрее скорости звука.

Запуск производился с аэродрома в пустыне Мохаве, расположенной в штате Калифорния. Сначала самолет WhiteKnightTwo доставил SpaceShipTwo на высоту 14 километров, после чего космоплан отделился от носителя и через 42 секунды достиг мезосферы. Обычные самолеты не могут действовать в этом атмосферном слое из-за слишком разряженного воздуха.

Видеозапись полета SpaceShipTwoна из кабины пилота

SpaceShipTwo приземлился спустя несколько минут. На испытаниях присутствовал глава Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон. Он анонсировал первый туристический полет SpaceShipTwo в марте следующего года и заявил, что будет в числе пассажиров этого космического рейса.

SpaceShipTwo разрабатывался исключительно для туристических целей. Стоимость двухчасового полета для одного человека составит 250 тысяч долларов. За эту сумму пассажиру обещаны ощущения невесомости и вид на родную планету с высоты 100 километров. В настоящее время распродано уже несколько сотен билетов.

Предыдущий успешный запуск космоплана компании Virgin Galactic состоялся летом. Тогда аппарат VSS Unity успешно прошел третьи по счету летные испытания, в ходе которых он достиг высоты 52 километров. Всего с 2010 года Virgin Galactic осуществила 14 тестовых запусков.

Ранее Virgin Galactic столкнулась с неудачами на пути к созданию аппарата для суборбитальных полетов. В 2014 году полет SpaceShipTwo завершился катастрофой. Тогда один из пилотов погиб, другой получил серьезные травмы, а космоплан разрушился почти сразу после старта на высоте 15 км.