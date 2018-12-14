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Лицом к событию. Гарри Каспаров: "Мы присутствуем при агонии режима Путина"
Лицом к событию. Гарри Каспаров: "Мы присутствуем при агонии режима Путина"
Наука
Пилотируемый аппарат Virgin Galactic впервые вышел в космос
1 часа(-ов) назад
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720p | 10,5MB
810p | 16,8MB
Запуск производился с аэродрома в пустыне Мохаве в Калифорнии
Пилотируемый аппарат Virgin Galactic впервые вышел в космос
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