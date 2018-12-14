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Наука

Пилотируемый аппарат Virgin Galactic впервые вышел в космос

Пилотируемый аппарат Virgin Galactic впервые вышел в космос
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Запуск производился с аэродрома в пустыне Мохаве в Калифорнии

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