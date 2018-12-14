В Страсбурге число жертв теракта увеличилось до четырёх

Четыре человека стали жертвами нападения в Страсбурге – таковы последние данные о стрельбе на рождественской ярмарке 11 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на прокуроров. Ранения получили 13 человек.

Французские власти назвали нападение терактом. Ранее сообщалось о трёх погибших.

До вечера пятницы личность четвёртого погибшего не раскрывалась. С первых часов после нападения и до 14 декабря он находился в критическом положении. Вечером в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конти заявил, что погибший – итальянский журналист Антонио Мегалицци. Он работал корреспондентом для радиостанции Europhonica​ и проводил собственные расследования. По последним данным французской полиции, при стрельбе были ранены "примерно десять человек".

Нападавший 29-летний уроженец Страсбурга Шериф Шекат был застрелен полицейскими в результате спецоперации, длившейся двое суток.

По данным французского телеканала BFMTV, о стрельбе на ярмарке Шериф Шекат рассказал водителю такси, на котором уехал с места преступления. Таким образом он якобы хотел отомстить за "братьев, которых убили в Сирии". Официально эту информацию правоохранительные органы Франции пока не прокомментировали.

Во Франции с 2015 года сохраняются повышенные меры безопасности. Они были введены после нескольких терактов, в результате которых погибли 130 человек и более 300 получили ранения. За последние три года во Франции произошло ещё несколько терактов, жертвами которых стали более 200 человек.