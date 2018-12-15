В Киеве проходит собор единой Украинской православной церкви

В Киеве в субботу проходит церковный собор, на котором должна быть создана единая поместная Украинская православная церковь. Заседание должно пройти в Софийском соборе в Киеве. В прилегающих районах введены повышенные меры безопасности.

В объединительном соборе будут участвовать иерархи ныне действующих на территории Украины православных церквей. По данным украинских СМИ, в соборе будут участвовать 42 архиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, 12 - Украинской автокефальной православной церкви и до 10 - Украинской православной церкви Московского патриархата, руководство которой официально не признаёт собор и отказалось от участия в нём.

Собор должен утвердить разработанный ранее в Константинопольском патриархате устав новой церкви и избрать предстоятеля. Среди кандидатов называются имена митрополитов УПЦ КП Епифания и Михаила.

После того, как новая церковь будет создана, Константинопольский патриархат предоставит ей автокефалию. Сообщалось, что томос - документ об автокефалии - будет передан 6 января будущего года. На собор приглашён президент Украины Пётр Порошенко, активный сторонник создания новой автокефальной церкви.

Русская православная церковь выступает категорически против автокефалии, считая Украину своей канонической территорией. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне направил обращения папе римскому Франциску, главам мировых церквей и руководителям международных организаций, а также лидерам ряда стран, в которых заявил о давлении со стороны украинских властей на Украинскую православную церковь Московского патриархата.