Минобороны заявило о возвращении Ту-160 из Венесуэлы

Российское Министерство обороны сообщило о возвращении из Венесуэлы двух бомбардировщиков Ту-160. В ведомстве заявили, что самолеты пролетели над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. На отдельных этапах маршрута их сопровождали норвежские истребители, пишет "Интерфакс".

Об отправке в Венесуэлу двух российских бомбардировщиков Ту-160 стало известно в понедельник. По заявлениям Минобороны, туда также отправили тяжелый военно-транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный Ил-62. В российском военном ведомстве заявили, что полет проходил с соблюдением международных правил использования воздушного пространства.

В военном аэропорту Майкетия российские самолеты торжественно встретил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, обвинил Москву и Каракас в "разбазаривании публичных средств", а российское и венесуэльское правительства назвал коррумпированными.

В Кремле заявление Помпео назвали неуместным и заявили, что "половиной оборонного бюджета США можно было бы накормить Африку".

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер в беседе с журналистами назвал российские Ту-160 "музейными" и заявил, что их отправка не является провокацией, так как это очень старые самолёты.