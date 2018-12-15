В Москве начинают действовать увеличенные тарифы на парковку

В Москве с субботы вступают в силу новые правила пользования платными парковками. На наиболее загруженных, по мнению Департамента транспорта, улицах российской столицы дневной тариф возрастет с 200 до 380 рублей в час.

Эти изменения затронут парковки возле Москва-Сити, Тверской, Арбата, Патриарших прудов, Петровки, Неглинной и еще ряда улиц внутри Садового и рядом с Третьим транспортным кольцом. На них также станет платной парковка по воскресеньям.

"Ведомости" отмечали, что в число "дорогих" улиц также попадут те места, где раньше можно было оставить машину за 40 рублей в час. Таким образом, парковка на них подорожает почти в 10 раз, пишет издание.

В Департаменте транспорта настаивают, что благодаря новым тарифам и правилам в центре Москвы освободится 15–20 процентов парковочных мест.

Противники нововведения считают решение городских властей асоциальным. Движение "Синие ведёрки" называет новые правила парковки искусственной фрагментацией города на социальные страты, "на обеспеченных жителей и гетто".

Петицию против реформы на сегодняшний день подписало более 150 тысяч человек, а 23 декабря активисты хотя провести акцию протеста. Она получила название "Останови Ликсутова" – по имени заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, который возглавляет городской департамент транспорта.

Штаб оппозиционера Алексея Навального обвиняет Ликсутова в незаконном обогащении. В опубликованном накануне расследовании утверждается, что вице-мэр связан с компанией, которая в течение долгого времени выигрывает многомиллиардные подряды на уборку метро, парковок и станций.