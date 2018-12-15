В Петербурге задержали защитников Пулковской обсерватории

В Санкт-Петербурге полиция задержала пятерых активистов, протестующих против строительства жилого комплекса вблизи Пулковской обсерватории. "ОВД-Инфо" сообщает, что задержанные хотели провести перформанс, изобразив, как Министерство культуры "похоронило" историческое здание.

Полицейские подошли к активистам, когда те раздавали друг другу инвентарь, и заявили, что все пятеро якобы проходят по ориентировке и похожи на подозреваемых. После этого участников акции доставили в отделение. Там у них отобрали ножницы и другие предметы, но гроб, который был у активистов, забирать на стали.

Противники возведения второй линии жилого комплекса около Пулковской обсерватории считают строительство незаконным, так как объект охраняется ЮНЕСКО. Проводить митинг протестующим не разрешили городские власти. В мае Верховный суд России признал застройку вокруг обсерватории законной.