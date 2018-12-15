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Дональд Трамп уволит миниcтра внутренних дел США Райана Зинке

Министр внутренних дел США Райан Зинке

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Президент США Дональд Трамп принял решение уволить министра внутренних дел США Райана Зинке. Об этом Трамп объявил в Твиттере.

"Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию [Белый дом] в конце года, после двух лет работы на этом посту. Райан достиг много чего и я ему очень благодарен за его службу нашему народу", — написал Трамп в Твиттере.

Позже президент США добавил, что имя нового министра внутренних дел будет объявлено на следующей неделе.

Райан Зинке в США подвергался критике, в том числе за высказывания в адрес республиканского депутата Раула Гриджальвы. Тот обвинил министра в превышении должностных полномочий, на что в ответ Зинке назвал его алкоголиком. Ранее Райана Зинке обвиняли в том, что он продвигал интересы нефтяных и газовых компаний, пытавшихся открыть новые месторождения на территориях, контролируемых министерством внутренних дел.

В отличие от других стран, министерство внутренних дел США занимается не вопросами безопасности, а охраной природы и управлением национальных парков.

В начале декабря Дональд Трамп уволил главу администрации президента Джона Келли.

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