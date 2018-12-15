Похороны Пулковской обсерватории

15 декабря активисты инициативной группы “Сохраним Пулковскую обсерваторию” собрались на Марсовом поле для перформанса. Четверо пикетчиков в карнавальных масках были задержаны полицией. Основанием стало некое “обращение граждан”, зарегистрированное в Книге учета сообщений о преступлениях. Активисты отметили, что им не согласовали ни митинг, ни пикет. Пулковская обсерватория является частью Всемирного наследия, петиция в её защиту собрала около 35000 подписей. Активисты борются против строительства в охранной зоне обсерватории жилого комплекса на 100000 человек, которое было незаконно согласовано в 2016 году. “Огромный массив будет выделять тепло и свет, которые помешают высокоточным астрономическим наблюдениям”,– считают сотрудники обсерватории.