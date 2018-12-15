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В Париже "жёлтые жилеты" вновь провели акцию протеста

Полиция на улицах Парижа, 15 декабря 2018

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В Париже и других городах Франции в субботу проводились новые акции протеста участников движения "жёлтых жилетов". В столице протестующие, в основном, собрались на Елисейских Полях, в районе Оперы Гарнье и площади Республики. По данным МВД, манифестантов было значительно меньше, чем неделю назад.

Несмотря на уступки, сделанные правительством и президентом, – повышение на сто евро жалованья тем, кто получал минимальную зарплату, и отказ от налогообложения доходов, заработанных в сверхурочные часы, не все участники протеста посчитали эти меры достаточными. Недовольные требуют коренного пересмотра социальных отношений и политического устройства Франции.

К вечеру субботы было известно, что по всей Франции в митингах участвовали 35 тысяч человек, в Париже – около 3 тысяч. По данным парижской полиции, задержаны менее 100 человек. В предыдущую субботу задержанных было более тысячи.

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