ФСИН приняла решение закрыть СИЗО "Бутырка" и "Пресня"

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) закроет следственные изоляторы "Бутырка" и "Пресня" в Москве. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Валерий Максименко.

Решение о закрытии этих двух СИЗО принято окончательно, а с закрытием "Матросской тишины", по его словам, пока "взяли паузу". Максименко не уточнил, когда именно будут закрыты эти изоляторы.

Он также сообщил, что взамен за счет бюджета Москвы будет построен новый изолятор, на пять тысяч мест, который будет соответствовать "всем европейским стандартам". Работы должны начаться в январе 2019 года, добавил замглавы ФСИН.

СИЗО "Бутырка" — самое крупное учреждение для заключенных в Москве. Первая тюрьма на этом месте была построена при Екатерине II. О возможном закрытии СИЗО руководство ФСИН говорило на протяжении последних нескольких лет.