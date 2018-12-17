Евреи, эвакуированные из нацистской Германии, получат компенсации

Правительство ФРГ выплатит разовые компенсации евреям, которых в детском возрасте эвакуировали из нацистской Германии, Австрии, Чехословакии и Польши. По данным агентства Associated Press, размер компенсации составит 2,5 тысячи евро.

Как отмечает организация Claims Conference, выплату получат около тысячи эвакуированных. Половина из них живёт на территории Великобритании. У большинства этих людей родители стали жертвами холокоста.

В 2018 году отмечается 80-летие с момента начала транспортировки детей из нацистской Германии в европейские страны, главным образом в Великобританию. Операция "Киндертранспорт" началась за девять месяцев до начала Второй мировой войны.