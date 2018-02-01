Сенат Польши одобрил наказание за слова о "польских концлагерях"

Сенат Польши одобрил законопроект, который предусматривает наказание за высказывания о том, что поляки участвовали в Холокосте. Закон направлен на то, чтобы защитить имидж страны. Таким образом сенаторы проигнорировали предупреждение со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Верхняя палата 1 февраля проголосовала 57 голосами при 23-х против и двух воздержавшихся за утверждение законопроекта, устанавливающего штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет для всех, кто называет нацистские немецкие концлагеря "польскими лагерями смерти" или обвиняет Польшу в соучастии в преступлениях нацистов. Законопроект должен быть одобрен польским президентом, который поддержал законодательство.

Соединенные Штаты и Израиль призвали Польшу отказаться от законопроекта, заявив, что он ограничит свободу слова и академические исследования. "Мы все должны быть осторожны, чтобы не препятствовать обсуждению Холокостf", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт. "Мы считаем, что открытые дебаты, образование и стипендии на исследования являются лучшим средством противодействия неточным и вредным высказываниям", - сказала она.

Нойерт добавила, что "история Холокоста является болезненной и сложной. По словам представителя Госдепартамента, США понимают, что такие фразы, как "польские лагеря смерти", являются неточными, вводящими в заблуждение и вредными. "Мы также обеспокоены последствиями этого законопроекта, если он будет принят, то может поставить под сомнение стратегические интересы и отношения Польши, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем. Разделы, которые произойдут в результате этого между нашими союзникам могут принести выгоду только нашим соперникам", - подчеркнула пресс-секретарь американского дипломатического ведомства.

"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в свете его потенциального влияния на принцип свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - сказала она.

Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" заявляет, что законодательство, которое она поддерживает, будет направлено против таких фраз, как "польские лагеря смерти", когда речь идет о концлагерях, которые нацистская Германия создала в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своему послу в Варшаве встретиться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, чтобы выразить протест против законопроекта. "Закон необоснован, я категорически против этого. Нельзя менять историю, и Холокост нельзя отрицать", - сказал Нетаньяху 27 января.

Польша много лет боролась против использования таких фраз, как "польские лагеря смерти", которые предполагают, что Польша, по крайней мере, частично отвечала за создание лагерей, где миллионы людей, в основном евреи, были убиты нацистской Германией. Лагеря были построены и эксплуатировались нацистами после вторжения в Польшу в 1939 году.

После одобрения Сенатом законопроект поступит президенту на подпись. Нижняя палата одобрила документ 26 января.