Лавров: Россия потеряет остальную Украину, если признает "ДНР" и "ЛНР"

Россия, признав самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики ("ЛНР" и "ДНР"), потеряет отношения с остальной Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что Россия не будет воевать с Украиной, которой, по его словам, управляет "неонацистский" режим, оказавшийся у власти" благодаря предательству Западом всех норм международного права". С ним воюют граждане Украины, которые живут в Донбассе, цитирует Лаврова ТАСС.

Российский министр также заявил, что согласно имеющимся у него сведениям, президент Украины Пётр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией в Крыму на конец декабря по истечении 30-дневного срока действия военного положения в стране. "Ответ будет такой, что мало не покажется", - сказал Лавров.

Весной 2014 года состоялся так называемый референдум, после которого пророссийские сепаратисты провозгласили государственный суверенитет "ДНР". Тогда же территории на востоке Украины , подконтрольные сепаратистам, стали называть "Новороссией". Однако уже через год этот прокремлевский проект был закрыт.

В Кремле, как ранее сообщали СМИ, не планируют присоединять Донбасс к России или признавать его как независимое государство. Вместо этого Москва намерена отделить подконтрольные сепаратистам территории от Украины за счет постепенной интеграции с Россией.

Украина и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной и политической поддержке сепаратистов в Донбассе. Россия отрицает участие своих военных в боевых действиях на востоке Украины. Киев утверждает, что значительную часть личного состава сепаратистских вооруженных отрядов в Донбассе составляют российские кадровые военные. О присутствии военнослужащих России на востоке Украины заявляют также США и другие страны Запада.