The Bell выяснил условия приезда российских бизнесменов в Давос

Российские бизнесмены, попавшие под санкции США, смогут принять участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, если там с ними не будут контактировать американские гости мероприятия или люди, имеющие отношение к его организации. Они также не смогут участвовать в мероприятиях, организованных гражданами США. Эти и другие условия приезда россиян на форум выяснило издание The Bell.

Всего требований пять. Утверждается, что платежи от российских бизнесменов из санкционного списка не должны проходить через американские банки. Для организации визита россиян также не должны использоваться американские сервисы обмена электронными письмами. Наконец, организаторы форума не будут помогать российским бизнесменам с организацией встреч, из которых те смогут извлечь выгоду.

В субботу источники издания РБК в правительстве России сообщили, что организаторы форума в Давосе сняли ограничения на участие в нём ряда российских бизнесменов. The Bell пишет, что речь идет об Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и Андрее Костине.

Издание отмечает, что если соблюдать все пять условий, на форум можно не ехать.