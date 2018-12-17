Кадырова просят не наказывать двоюродного брата за смертельное ДТП

В Чечне родственники погибших в автокатастрофе просят главу республики не наказывать за неё главу Шалинского района республики Турпал-Али Ибрагимова, который приходится Рамзану Кадырову двоюродным братом.

Видеозапись обращения на чеченском языке была опубликована в Инстаграме. Как сообщает проект "Кавказ.Реалии", отец жертвы заявляет, что прощает виновного. Родные троих погибших в результате смертельного ДТП также просят Кадырова не снимать Турпал-Али Ибрагимова с должности главы района.

"Кавказ.Реалии" отмечает, что в этом обращении впервые публично называют имя виновника трагедии. Его, в частности, произносит советник Кадырова по делам религии Адам Шахидов, на встрече с которым записано обращение.

До этого в полиции Чечни заявляли, что главы Шалинского района Ибрагимова не было за рулем, а машиной в момент ДТП управлял его троюродный брат.