Кадырова просят не наказывать двоюродного брата за смертельное ДТП

В Чечне родственники погибших в автокатастрофе просят главу республики не наказывать за неё главу Шалинского района республики Турпал-Али Ибрагимова, который приходится Рамзану Кадырову двоюродным братом.
Видеозапись обращения на чеченском языке была опубликована в Инстаграме. Как сообщает проект "Кавказ.Реалии", отец жертвы заявляет, что прощает виновного. Родные троих погибших в результате смертельного ДТП также просят Кадырова не снимать Турпал-Али Ибрагимова с должности главы района.
"Кавказ.Реалии" отмечает, что в этом обращении впервые публично называют имя виновника трагедии. Его, в частности, произносит советник Кадырова по делам религии Адам Шахидов, на встрече с которым записано обращение.
До этого в полиции Чечни заявляли, что главы Шалинского района Ибрагимова не было за рулем, а машиной в момент ДТП управлял его троюродный брат.
- ДТП произошло в ночь с 4 на 5 декабря на въезде в Грозный. Автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Ибрагимов, как утверждается, на огромной скорости врезался в "Жигули". В результате аварии двое пассажиров "Жигулей" – мать и дочь – погибли на месте. Водитель был доставлен в больницу, где позднее умер.
- По данным "Кавказ.Реалий", охрана Ибрагимова изъяла телефоны у очевидцев ДТП, чтобы фотографии с места происшествия не попали в интернет. Кроме того, на следующий день люди из окружения чиновника обходили близлежащие дома и проверяли, нет ли в гаджетах местных жителей видеосвидетельств инцидента.
- Сам Кадыров в 2015 году приравнял водителей, которые сознательно нарушают правила дорожного движения, к террористам и предложил ужесточить для них наказание. Он пообещал наказывать всех, включая своих родственников. ГИБДД Чечни с осени 2017 года возглавляет племянник Кадырова Идрис Черхигов.
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