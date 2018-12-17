Le Monde: Пригожин был на встрече с лидерами группировок ЦАР

Близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин участвовал во встрече с лидерами центральноафриканских вооружённых группировок, которая прошла в столице Судана Хартуме в конце августа. Об этом рассказывает французское издание Le Monde.

По данным источников издания, Пригожин прилетал в Судан на своём частном самолете. Российский МИД сообщал о той встрече, что от России на ней присутствовал только посол по особым поручениям Константин Шувалов, которого принял президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера. По её итогам стороны подписали декларацию о создании Центральноафриканского объединения оппозиции "в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР".

Le Monde напоминает, что осенью 2017 года Совбез ООН разрешил России поставить оружие в Центральноафриканскую Республику, а также направить туда "ограниченный контингент военных инструкторов". Но, как отмечает издание, вместо 170 "инструкторов, позволенных решением Совбеза", в ЦАР говорят о "тысяче" российских военных, которые занимаются не только инструктажем, но и бизнесом, и всё это – под контролем Пригожина.

Французские журналисты предполагают, что бизнесмен "стоит за компанией Lobaye Invest, которая получила от властей ЦАР право на проведение разработок в алмазоносных частях страны". Безопасность в зоне этих разработок обеспечивают бойцы частной военной компании, которую финансирует Пригожин.

"Именно при попытке провести расследование деятельности Пригожина в ЦАР в июле этого года были убиты трое российских журналистов", – напоминает Le Monde.

В ночь убийства Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ехали на встречу со своим проводником, который должен был помочь им со съемками. С ним, в свою очередь, их познакомил Кирилл Романовский – корреспондент российского информационного агентства ФАН, которое также связывают с Пригожиным.

Евгений Пригожин и его компании известны как крупные государственные подрядчики на закупках продуктов питания, из-за чего в СМИ бизнесмена называют "поваром Путина". Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге, так называемой "фабрикой троллей", и финансированием "частной военной компании Вагнера", бойцы которой, по данным разных источников, участвовали в боях в Сирии и на Украине.

Имя Евгения Пригожина включено в санкционный список США, ему заочно предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы.