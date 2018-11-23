Структуры петербургского бизнесмена Евгения Пригожина строили часовню памяти погибших российских добровольцев неподалёку от полигона, который используется для подготовки наёмников из так называемой частной военной компании Вагнера (ЧВК). Об этом пишет русская служба Би-би-си.

Изданию удалось связать ЧВК со структурами Пригожина, которого в СМИ называют поваром Путина, и узнать подробности быта сотрудников частной армии. Бойцы частной военной компании после участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии воюют в Судане, Центральноафриканской республике, а в ближайшее время могут отправиться и в Ливию, пишет Би-би-си.

Часовня память бойцов Вагнера

В конце лета 2018 года рядом с военным полигоном Молькино в Краснодарском крае, где тренируются бойцы ЧВК, была построена часовня памяти погибших в Сирии российских добровольцев. Напротив часовни установлен памятник погибшим добровольцам. Постамент памятника украшен окопным крестом — одним из символов ЧВК Вагнера. Изображенный скульптором мужчина похож на одного из командиров ЧВК, кавалера ордена Мужества Дмитрия Уткина. Ранее такой же памятник наёмники установили в Луганске и сирийском городе Хама, утверждает Би-би-си.

Возведением объекта занималась компания "Мегалайн", аффилированная с Евгением Пригожиным. По данным ряда изданий, эта компания выполняла строительство объектов для Министерства обороны, например, построила военный городок в Белгородской области.

Один из бывших менеджеров "Мегалайна", занимавшийся часовней, рассказал Би-би-си, что всех причастных к строительству заставляли подписывать бумагу о неразглашении.

Компания, которой принадлежит земля под часовней, так же может быть связана с Пригожиным. Она пользуется тем же страховщиком, что "Мегалайн", её сотрудник использовал в работе почтовый ящик другого бизнеса Пригожина и расположена в Санкт-Петербурге в соседнем офисе с бизнесом Пригожина.

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