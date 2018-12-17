Жителя Вологды заставили уволиться из-за участия в акциях Навального

В Вологде работника местного завода заставили уволиться из-за участия в митингах оппозиционера Алексея Навального. Евгений Родичев был поставлен перед выбором: прекратить ходить на акции или уйти с работы. По словам работника завода, ему дали понять, что если он сам не уйдет, то его все равно уволят.

Как стало известно корреспонденту Радио Свобода, неофициальным поводом для увольнения Родичева стало письмо на завод из организации "Мирный воин". Она зарегистрирована как благотворительный фонд, а в описании группы "Мирного воина" в соцсети "ВКонтакте" указано, что они занимаются "помощью для народа Новороссии".

"Мы считаем, что акции эти носят острый антигосударственный характер и направлены на создание условий для реализации в России "цветной" революции по типу событий, произошедших во время государственного переворота на Украине", – говорится в письме.