Путин назвал чушью признание Свидетелей Иеговы экстремистами

Владимир Путин впервые прокомментировал включение Свидетелей Иеговы в список экстремистских организаций. Президент России заявил, что "это чушь полная" и "надо внимательно с этим разобраться". Соответствующий вопрос был задан ему на заседании Совета по правам человека политологом Екатериной Шульман. Она отметила, что Свидетели Иеговы "не призывают к насилию и не осуществляют его".

В конце заседания, полная стенограмма которого была опубликована в понедельник на сайте Кремля, Путин вернулся к этому вопросу и сказал, что "Свидетели Иеговы тоже христиане" и он тоже не очень понимает, "за что их преследовать".

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. Как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

При этом в международных инстанциях правительство России неоднократно заявляло, что решения российских судов о ликвидации и запрете организаций Свидетелей Иеговы "не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение". Тем не менее за последний год более 50 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации".