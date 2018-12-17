СМИ: тёзка Суркова возглавлял студию звукозаписи в Лондоне

Тёзка помощника президента России Владислава Суркова больше года возглавлял студию звукозаписи Johnny Boy Records в Лондоне. Информацию об этом в британском реестре юридических лиц Companies House обнаружило издание "Открытые медиа".

С июля 2016 года по ноябрь 2017 директором студии был некий Surkov MCVLAD (ЭмСиВлад), который родился в сентябре 1964 года. Дата рождения полностью совпадает с биографией чиновника Владислава Суркова на сайте Кремля. В ней указан тот же месяц и год. В качестве адреса регистрации, бывший директор студии звукозаписи указал несуществующий адрес в Москве. В Британии за предоставление неверных данных предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная, отмечают "Открытые медиа".

Аббревиатура MC перед именем, часто используется рэп-исполнителями и означает "master of ceremonies". Ранее сообщалось, что Сурков является поклонником гангста-рэпа, а на его рабочем столе стоит фотография исполнителя Тупака Шакура. "Открытым медиа" не удалось связаться с Сурковым, чтобы уточнить информацию.

С 2014 года Владислав Сурков находится в санкционном списке Евросоюза. Ему запрещено иметь активы и въезжать на территорию стран ЕС.