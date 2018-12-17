В Пскове при местном соборе организовали военный клуб для детей

В Пскове при Свято-Троицком кафедральном соборе открылся военно-патриотический клуб "Кремлёвская дружина", где детей буду учить стрелять и выживать в экстремальных условиях. Об этом сообщается на сайте Псковской епархии.

В клуб будут приниматься дети в возрасте от 10 до 17 лет. Их поделят на три возрастные группы: "Стрижи" 10-12 лет, "Соколы" 13-15 лет и "Барсы" 16-17 лет. Среди наставников будут священнослужители и представитель бригады специального назначения 76-ой дивизии ВДВ. Кроме стрелковой и экстремальной подготовки, подростков обучат основам православия и церковному пению.

Ранее в Екатеринбурге на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки школьникам предложили пострелять в фотографию генерала армии США Роберта Скейлза. Организаторы мероприятия назвали отставного 74-летнего генерала, писателя и журналиста "врагом народа".