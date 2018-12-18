Жалобу родителей обвиняемых по делу "Сети" Путину передали в ФСБ

Обращение родителей обвиняемых по делу сообщества "Сеть" к президенту России Владимиру Путину перенаправили "для ответа по существу" в Федеральную службу безопасности. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В администрации президента составителей письма уведомили, что решение поставленного ими вопроса входит в компетенцию ФСБ.

В обращении родители обвиняемых по так называемому "пензенскому делу" называли Путина "своей последней надеждой на справедливое разбирательство" и просили дать полномочия изучить все материалы независимому от спецслужб эксперту, члену Совета по правам человека и бывшему следователю по особо важным делам Евгению Мысловскому.

Ранее на встрече с Путиным члены Совета по правам человека рассказали президенту о пытках, применяемых сотрудниками ФСБ к обвиняемым по делу "Сети", которое правозащитники считают сфабрикованным. Владимир Путин заявил, что будет разбираться в делах "Сети" и "Нового величия", о которых, как он выразился, ему не докладывали. При этом он сослался на справку, которую ему подготовили перед заседанием СПЧ. Президент рассказал, что у обвиняемых по делу "Сети" нашли самодельное взрывное устройство, два пистолета, гранаты, карабин и другие предметы.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.