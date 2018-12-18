Генпрокуратура: средний размер взятки в России - 609 тысяч рублей

Средний размер взятки в России за девять месяцев 2018 года составил 609 тысяч рублей, а общая сумма взяток достигла почти двух миллиардов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

В статистику попали только взятки, выявленные в ходе расследований дел по соответствующей статье уголовного кодекса.

По словам Куренного, рост такого вида преступления, как получение взятки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 9%, а дача взятки – чуть больше двух процентов. Кроме того, на 16% увеличилось число уголовных дел о посредничестве во взяточничестве.

Вместе с тем, количество мелких взяток снизилось на 2,2%.

Ранее Генпрокуратура России сообщала, что за период с января по октябрь 2018 года взяток стали брать почти на 10% больше, чем в тот же период 2017-го.

Чаще всего взятки брали в Москве, Подмосковье, Ростовской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.