Созданная Банком России компания отказалась страховать запуски в космос

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) – крупнейшая в России перестраховочная компания, единственным владельцем которой является государство в лице Банка России, – в 2019 году не будет участвовать в перестраховании рисков запусков российских космических аппаратов.

Как заявила во вторник заместитель председателя правления компании Наталья Карпова, причина этого – "высокая убыточность сегмента", сообщает ТАСС.

Президент РНПК Николай Галушин ранее сообщил, что в 2018 году убыточность страхования российских космических запусков для компании составила 1000 процентов. Она получила 280 млн рублей премии и при этом около 2 млрд убытков. Галушин сказал, что и для других страховщиков эта деятельность тоже убыточна.

Причина убытков – в авариях, которыми завершились за последний год два запуска. Речь идет о потере спутника связи "Ангосат" в декабре 2017 года и аварии ракеты-носителя "Союз" в октябре нынешнего года, в результате которой пилотируемый космический корабль не был выведен на орбиту. 15 успешных запусков за 2018 год не смогли компенсировать отрицательный финансовый результат от неудач.

РНПК отказалась от участия в перестраховании рисков космических запусков сразу после аварии "Союза". Тарифы на страхование запусков "Союза" тогда выросли примерно в два раза, и у Роскосмоса возникли трудности с поиском страховщика. В конце концов Роскосмос договорился с компаниями СОГАЗ и "Ингосстрах" о том, что те застрахуют полет ракеты-носителя "Союз 2.1б" за сумму 201 миллион рублей. Участвовать в предыдущем конкурсе, на котором Роскосмос за страхование полета предлагал премию 178 миллионов рублей, не решилась ни одна компания.

Каждый второй запуск – проблемный, это никакой премией не скомпенсируешь

Для того чтобы участие в перестраховании стало для РНПК безубыточным, тарифы надо повысить "как минимум в 10 раз", – утверждает Карпова. По её словам, чтобы корпорация вернулась на рынок, необходимо увеличить процент успешных запусков и поднять тарифы. "Их (запусков) не так много и так, при том что каждый второй – проблемный, это никакой премией не скомпенсируешь", – добавила Карпова.

При этом РНПК продолжит участвовать в перестраховании зарубежных запусков – убытков там нет.

Представитель корпорации отметила, что она будет участвовать в перестраховании запусков двойного назначения, связанных с санкционными рисками. Сама РНПК была создана после введения против России западных санкций, чтобы перестраховывать связанные с ними риски.