Власти Петербурга выселяют "Мемориал"

Санкт-Петербургское общество "Мемориал" может остаться без помещения на Разъезжей улице, которое занимает 21 год. Власти Петербурга сообщили правозащитникам, что не собираются продлевать договор аренды, объясняя это, среди прочего, "информацией от правоохранительных органов". О каких данных идёт речь, не уточняется. Каждый год правительство Петербурга вносило "Мемориал" в список организаций, освобождённых от арендной платы за здание. Историко-просветительское правозащитное общество "Мемориал", созданное в Ленинграде в 1987 году, оказывает социальную поддержку жертвам политических репрессий и их детям, выросшим в ссылках и детских домах.