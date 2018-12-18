Госдума одобрила ограничение иностранной доли в агрегаторах

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ограничении доли иностранного капитала в новостных агрегаторах двадцатью процентами. За нарушение правила доступ к агрегаторам предлагается блокировать.

Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" были внесены депутатами из фракций ЛДПР и "Единой России" – в частности Андреем Луговым. В пояснительной записке к документу говорилось, что существующая сегодня "возможность иностранных государств или подконтрольных им лиц управлять процессами распространения информации в России угрожает общественному порядку". Сами авторы инициативы заявляли, что новостные агрегаторы нередко распространяют ложную информацию во время значимых для страны событий, подобных трагедиям в Кемерове и Керчи. Они связали это именно с иностранным участием.

В России агрегаторами признаются ресурсы, чья аудитория достигает более 1 миллиона пользователей в сутки. Таких всего четыре: "Яндекс.Новости", "Mail.Ru Новости", "Рамблер/Новости" и СМИ2.

Некоторые эксперты считают, что поправки в закон были внесены для давления на информационную политику именно "Яндекс.Новостей", к которой есть претензии в Кремле. Владельцем ООО "Яндекс", в состав которого входит новостной агрегатор, является голландская компания Yandex N. V.

Издание "Газета.ру" со ссылкой на источник в администрации президента России сообщало, что одним из основных мотивов ограничения доли иностранного капитала в новостных агрегаторах может быть желание приобрести долю "Яндекса". Стоимость акций компании на фоне новостей о поправках в закон "О защите информации" упала сразу на 5%.

В октябре поправки поддержали в Кремле.