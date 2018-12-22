Фронт через Церковь. Эфир в 18:30

Поможет ли миру объединение украинских православных? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные Московского Патриархата: библеист Андрей Десницкий и поэт Борис Херсонский. Эфир в 18:30.
Поможет ли миру объединение украинских православных? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные Московского Патриархата: библеист Андрей Десницкий и поэт Борис Херсонский. Эфир в 18:30.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.