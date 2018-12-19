Госдепартамент США разрешил продажу Турции ракетных систем "Патриот"

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетно-зенитных комплексов "Патриот" на сумму в три с половиной миллиарда долларов. Об этом сообщило министерство обороны США. Анкара запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Турцию о том, что российская ракетная система не может быть интегрирована в воздушную и противоракетную оборону НАТО. Вашингтон пытался убедить Анкару отказаться от сделки в пользу американской противоракетной системы "Патриот", указывая, что покупка оружия у России может привести к санкциям против Турции. Однако турецкие власти настаивали, что американские зенитно-ракетные комплексы не являются альтернативой российским С-400.

В конце ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о поставке в Турцию российских С-400 не может быть отменено. При этом он уточнил, что сам предпочёл бы покупать оружие у союзников по НАТО.