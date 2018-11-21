Глава МИД Турции: покупка С-400 у России не может быть отменена

Соглашение о поставке в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "решенное дело" и не может быть отменено. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи 20 ноября с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

При этом Чавушоглу уточнил, что сам предпочёл бы покупать оружие у союзников. По его словам, Турция будет в дальнейшем нуждаться в закупках оборонительных вооружений, которые могут быть сделаны в США.

Планы Анкары по закупке комплексов С-400 "Триумф" на сумму в два с половиной миллиарда долларов вызвали обеспокоенность союзников Турции по НАТО, которые неоднократно предупреждали турецкие власти о том, что российская ракетная система не может быть интегрирована в воздушную и противоракетную оборону Североатлантического союза. Вашингтон пытался убедить Анкару отказаться от сделки в пользу американской противоракетной системы "Патриот". Однако в декабре прошлого года турецкие власти приняли решение купить российскую С-400. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Госдепартамент США допустил введение санкций в отношении Турции в случае покупки зенитно-ракетных комплексов у России.