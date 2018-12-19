Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за 10 лет

Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие. Об этом согласно данным опроса "Левада-центра", в 2018 году заявили 66 процентов респондентов. В 2017 году так считали 58 процентов россиян. Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году, тогда о сожалении в связи с распадом СССР заявили 75 процентов опрошенных.

По данным социологов, большинство ностальгирующих по СССР люди от 55 лет. Однако в последние два года наблюдается рост таких настроений у молодёжи. Среди основных причин, вызывающих ностальгию по Советскому Союзу, 52 процента россиян назвали ​разрушение единой экономической системы, треть - потерю чувства принадлежности к великой державе и рост взаимного недоверия и ожесточенности.

Основным триггером для роста таких настроений, по оценкам социологов, стала пенсионная реформа.



