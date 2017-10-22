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Археология

Гомункул коммунизма. Эфир в 20:05

Социолог Лев Гудков и политолог Леонид Гозман о феномене "homo soveticus"

Октябрьская революция провозгласила небывалый антропологический эксперимент: создание нового человека, гомункула из пробирки коммунистической идеологии. За десятилетия существования СССР действительно сложился новый человеческий тип - "homo soveticus", но был ли он действительно новым, отличным от традиционного русского? И сохранился ли он в постсоветский период? Гости программы - Леонид Гозман, политолог, президент фонда «Перспектива» и Лев Гудков, социолог, директор «Левада-центра». Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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